В Москве сократят число больничных коек для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6672c6b0-6c33-11eb-b6a5-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество больничных коек в столице для пациентов с коронавирусом сократят ещё на треть, сообщила заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, в настоящее время наблюдается положительная динамика в эпидемиологической обстановке, что позволяет вывести из работы с COVID-19 ещё около 4,7 тысячи коек.

К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на две тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц № 52 и № 5 им. О. М. Филатова, — отметила она.

Ракова добавила, что приём пациентов с коронавирусом сокращается и в резервных госпиталях: из работы выводятся порядка 2,7 тысячи коек, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что россияне, которые пока не заразились COVID-19 и не хотят вакцинироваться, не попадут в число тех, на кого распространяется коллективный иммунитет. По его словам, он не действует на отдельного человека и такие люди по-прежнему остаются без защиты от смертоносной инфекции.