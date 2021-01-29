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В Москве сняли ограничения на работу станции «Красносельская»

14:13, 31 января 2021

Столичная полиция сняла ограничения на работу станции метро «Красносельская».

Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются, — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

«Красносельская» была закрыта на вход и выход на фоне несогласованных акций, проходящих в городе. Поезда проезжали без остановок.

Поезда проезжают без остановки станции столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Кроме того, часть станций закрыты для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других.

Как писал NEWS.ru, в Москве участники несогласованной акции, убегая от сотрудников полиции, зашли на территорию храма Живоначальной Троицы. Убегающие люди решили спрятаться в церкви, однако охранник поспешил закрыть ворота. Теперь никто не может ни войти внутрь, ни выйти на улицу.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

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