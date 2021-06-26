В Москве снова выявили продажу поддельного сертификата о вакцинации

Сотрудники полиции Москвы пресекли продажу поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Полицейские задержали курьера, который хотел передать документ покупателю, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.
По информации агентства, не позднее 18 июня преступник
Силовики возбудили уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).
Ранее стало известно, что стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей. Причина в том, что Москва обязала с 28 июня показывать специальные QR-коды на входе в рестораны и при посещении массовых мероприятий.
Депутат Госдумы Алексей Куринный, в свою очередь, заявил, что появление рынка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса стало ответом на обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий и ограничение доступа в определённые общественные места для невакцинированных. По его мнению, чтобы граждане отказались от услуг мошенников, необходимо активнее убеждать всех в необходимости вакцинации.