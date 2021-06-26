В Москве снова выявили продажу поддельного сертификата о вакцинации

Сотрудники полиции Москвы пресекли продажу поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Полицейские задержали курьера, который хотел передать документ покупателю, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, не позднее 18 июня преступник подделал сертификат о введении вакцины, а затем передал его курьеру для доставки заказчику. 21 июня курьера задержали.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Ранее стало известно, что стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей. Причина в том, что Москва обязала с 28 июня показывать специальные QR-коды на входе в рестораны и при посещении массовых мероприятий.

Депутат Госдумы Алексей Куринный, в свою очередь, заявил, что появление рынка поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса стало ответом на обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий и ограничение доступа в определённые общественные места для невакцинированных. По его мнению, чтобы граждане отказались от услуг мошенников, необходимо активнее убеждать всех в необходимости вакцинации.