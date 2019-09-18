https://static.news.ru/photo/a46321fc-dad2-11e9-99dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

В столице возобновились одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа.

В акции протеста участвуют около 30 человек. Они проводят пикеты у здания администрации президента РФ Владимира Путина в Москве, передаёт Meduza .

Подобные акции в поддержку Устинова начались 18 сентября.

Ранее News.ru писал, что Генпрокуратура РФ просит Мосгорсуд изменить меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за нападение на бойца Росгвардии, и освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября.