В Москве снизилось число случаев курения в неположенных местах

https://static.news.ru/photo/b193f8be-2992-11eb-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные полицейские за первые 10 месяцев 2020 года составили 8457 административных протоколов за курение в неположенных местах, что почти на 40% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (13 957 протоколов).

По словам члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, количество людей, соблюдающих антитабачный закон от 2013 года, растёт.

Из года в год люди всё больше привыкают к нормам закона. Антитабачный закон поддерживается населением, сокращается количество правонарушителей, — отметил он.

Также, предположил Зыков, сокращение штрафов может быть связано с трендом на здоровый образ жизни. Он пояснил, что люди отказываются от этой привычки, так как она становится «немодной».

Курение не укладывается в здоровый образ жизни, и люди, к счастью, лишний раз этого не делают. Тем более там, где запрещено, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, определённый вклад могли внести ограничения из-за пандемии коронавируса, так как люди стали реже посещать общественные места, встречаться друг с другом, а многие работают удалённо.

Зыков считает, что немалую роль играет психологический фактор и понимание того, что курильщики тяжелее переносят COVID-19, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии коронавируса.