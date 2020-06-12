В Москве снизилось число обращений пациентов с COVID-19 к священникам

https://static.news.ru/photo/9c244bde-acdb-11ea-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церквь (РПЦ) сообщила, что в Москве количество вызовов священников на дом к пациентам с COVID-19 и обращений в центр помощи бездомным «Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие» в Московской городской епархии снизилось.

Начиная с июня, наметилось снижение количества вызовов священнослужителей для совершения таинств к больным коронавирусом в Московской городской епархии, — говорится на сайте РПЦ.

Специальная группа священников с 2 апреля по 12 июня совершила 373 выезда для совершения таинств к людям с COVID-19, подозрением на новую болезнь и умирающим без симптомов коронавируса. Наибольшее количество вызовов было в мае.

Кроме того, сотрудники «Ангара спасения» отметили, что после смягчения карантинных мер идёт сокращение количества обращений за едой.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 июня в Москве открылись все православные храмы. Обязательное условие их работы — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. На 6 и 7 июня в этом году выпадают одни из главных событий для христиан. Это Троицкая родительская суббота и праздник Святой Троицы. Обычно храмы в эти дни переполнены.