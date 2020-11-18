В Москве снизилась смертность на дорогах

https://static.news.ru/photo/008f1b32-2994-11eb-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы досрочно выполнили поручение президента России Владимира Путина по снижению смертности на дорогах.

Об этом на международном форуме «Транспорт России» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По словам чиновника, Москва в настоящее время является самым безопасным регионом страны по аварийности и смертности на дорогах.

Мы выполнили тот показатель, который установил президент, он установил срок — 2023 год, мы выполнили его досрочно и сохранили тем самым 2300 жизней на дорогах Москвы, — подчеркнул Ликсутов.

По словам заммэра, 60% всех летальных случаев на дорогах происходят из-за превышения скорости. Мосовские власти считают целесообразным снизить нештрафуемый порог скорости в городах с 20 километров в час до 10 километров в час.

Снижение порога в городе позволит существенно сократить смертность и выполнить те задачи, которые президент поставил перед всеми нами, чтобы было на дорогах безопаснее, — отметил Ликсутов.

Чиновник назвал одной из нерешённых проблем опасное вождение. Он предложил внести в КоАП пункт, устанавливающий ответственность за такое поведение.

Согласно поручению Путина, смертность на российских дорогах к 2024 году должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с показателем 2017 года.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство внутренних дел РФ выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости.