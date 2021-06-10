Москвичи стали меньше верить в Бога

В столице возросло число неверующих жителей. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование Елены Кублицкой из Института социально-политических исследований.
Как
При этом нерелигиозное население (группа неверующих + группа атеистов) возросло с 2010 года до 23%.
По данным Кублицкой, чаще всего к верующим себя относят женщины, чем мужчины. Кроме того, нерелигиозных оказалось больше в высокодоходной группе населения.
Ранее британские психологи выяснили, что религиозность прекрасно защищает верующих людей от скуки и позволяет им лучше сосредоточиться на нудных и однообразных занятиях. Но при этом она же мешает человеку задумываться над смыслом своих действий и искать для себя новые, более интересные цели и смыслы.