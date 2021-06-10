Москвичи стали меньше верить в Бога

https://static.news.ru/photo/12360082-c9f1-11eb-9945-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице возросло число неверующих жителей. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование Елены Кублицкой из Института социально-политических исследований.

Как отметила специалист, в последние годы в Москве наблюдается постепенное снижение числа религиозных людей. Так, показатель уровня религиозности в городе за последние пять лет снизился более чем на 10% и вернулся к показателю 25-летней давности. В 2014 году к верующим себя отнесли 64% горожан, в 2020 году — уже 52%.

При этом нерелигиозное население (группа неверующих + группа атеистов) возросло с 2010 года до 23%.

По данным Кублицкой, чаще всего к верующим себя относят женщины, чем мужчины. Кроме того, нерелигиозных оказалось больше в высокодоходной группе населения.

Ранее британские психологи выяснили, что религиозность прекрасно защищает верующих людей от скуки и позволяет им лучше сосредоточиться на нудных и однообразных занятиях. Но при этом она же мешает человеку задумываться над смыслом своих действий и искать для себя новые, более интересные цели и смыслы.