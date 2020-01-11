Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самых высоких показателей достигла высота снежного покрова в столице за нынешний зимний период. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что сейчас высота снега доросла до семи сантиметров.

До семи сантиметров в Москве у нас повысился снежный покров. Это самый высокий показатель за эту зиму, — рассказал специалист.

Однако, как напомнил Тишковец, по норме в столичном регионе высота снежного покрова в январе должна достигать 20-25 сантиметров, передаёт РИА Новости. 

Как писал NEWS.ru, ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил, что аномально тёплая погода, которая ожидается в январе во многих регионах России, будет способствовать распространению вирусов.

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