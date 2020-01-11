Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России. Политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума.

Первоначально информацию распространило URA.RU. На сайте издания появилась новость о том, что экс-президент СССР считает, что из-за столь длинного отдыха «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои»....