Самых высоких показателей достигла высота снежного покрова в столице за нынешний зимний период. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что сейчас высота снега доросла до семи сантиметров.
До семи сантиметров в Москве у нас повысился снежный покров. Это самый высокий показатель за эту зиму, — рассказал специалист.
Однако, как напомнил Тишковец, по норме в столичном регионе высота снежного покрова в январе должна достигать 20-25 сантиметров,
Как писал NEWS.ru, ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил, что аномально тёплая погода, которая ожидается в январе во многих регионах России, будет способствовать распространению вирусов.
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