В Москве скоропостижно скончался военный эксперт Дмитрий Литовкин

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В Москве 27 августа в возрасте 49 лет скоропостижно умер известный военный эксперт, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» капитан 3 ранга в запасе Дмитрий Литовкин, передает MK.RU. Отмечается, что за день до смерти Литовкина ввели в искусственную кому.

Литовкин также работал военным корреспондентом в «Красной звезде» и ряде других изданий.

Дмитрий Литовкин – представитель военной журналистской династии. Его отец Виктор Литовкин – старейший военный журналист, писатель, военный эксперт. Прошел многие «горячие» точки.

Дата и место прощания будут известны позже.