В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Семь человек с подтверждённой пневмонией скончались в Москве за сутки. У всех был положительный тест на коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.
У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжёлой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением лёгких, — говорится в сообщении штаба.
NEWS.ru писал, что цифры статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией для России являются «не очень приятными». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что ни одна математическая модель распространения инфекции в России не подтвердилась. День ото дня рост заболеваемости в РФ составляет 17–18%.
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