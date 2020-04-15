В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

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Ограничения в Москве могут продлить до конца мая. Об этом заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Судя по динамике числа, в Москве будут продлены (ограничительные меры. — NEWS.ru) до мая, — цитирует его РИА Новости. Калинин добавил, что по его предположению, даже до конца мая. Как...