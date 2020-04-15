Проект «Классный руководитель онлайн» запущен в Москве

https://static.news.ru/photo/6818120c-7ee7-11ea-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве запустили проект «Классный руководитель онлайн», который призван помочь учителям при организации и проведении классных часов и тематических встреч в период дистанционного обучения.

Сообщение об этом появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы. По его данным, над созданием проекта работали специалисты городского методического центра.

Темы разделов на сайте подобраны с учётом возраста учащихся: темой классных часов для учеников 5–8-х классов стали профессии будущего, для старших классов — подготовка к экзаменам в условиях перехода на онлайн-обучение. Кроме того, с помощью ресурса родители смогут связаться с учителями и сотрудниками отдела сопровождения деятельности классных руководителей, чтобы задать интересующие их вопросы, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что со сбоями в работе обучающих онлайн-платформ столкнулись 88% использующих их детей, задания на них выполняли 50% учащихся, а видеоуроки посмотрели 54%.