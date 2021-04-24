В Москве скончалась советская разведчица Зинаида Батраева

Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева ушла из жизни в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение её дочери Ирины.
Она
Уход из жизни Батраевой прокомментировали в Службе внешней разведки (СВР) России.
Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки, — заявил агентству глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.
Согласно данным из истории СВР, супруги-разведчики проработали за рубежом 25 лет. Зинаида Батраева под руководством своего мужа — резидента внешней разведки — добывала важную оперативную информацию и поддерживала связь с агентами.
Ране сообщалось, что в середине февраля на 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян. В 1945 году он сорвал планы гитлеровцев по затоплению Кракова, что сделало бы невозможным дальнейшее наступление советских войск.