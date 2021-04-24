В Москве скончалась советская разведчица Зинаида Батраева

https://static.news.ru/photo/aac21538-a4e0-11eb-bea7-96000091f725_660.jpg Фото: Кабинет истории внешней разведки

Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева ушла из жизни в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение её дочери Ирины.

Она уточнила , что разведчица скончалась в четверг, 22 апреля. При этом причину смерти не назвала.

Уход из жизни Батраевой прокомментировали в Службе внешней разведки (СВР) России.

Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки, — заявил агентству глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.

Согласно данным из истории СВР, супруги-разведчики проработали за рубежом 25 лет. Зинаида Батраева под руководством своего мужа — резидента внешней разведки — добывала важную оперативную информацию и поддерживала связь с агентами.

Ране сообщалось, что в середине февраля на 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян. В 1945 году он сорвал планы гитлеровцев по затоплению Кракова, что сделало бы невозможным дальнейшее наступление советских войск.