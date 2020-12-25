Московские школьники 6–11-х классов смогут обучаться очно после праздников

https://static.news.ru/photo/2742feae-46dd-11eb-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что московские школьники 6–11-х классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.

В Москве 1–5-е классы учатся в очном формате, и мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, определённая стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, то и в Москве после зимних каникул 6–11-е классы тоже перейдут к очному формату обучения, — заявил Кравцов в интервью в программе «Вести» на канале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время в России только 2% школ находятся на карантине, остальные учебные заведения открыты. Если они закрыты, то только точечно, в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как писал NEWS.ru, в столичных школах каникулы начнутся не раньше 31 декабря и продлятся не позднее, чем до 10 января. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Это рекомендуемые сроки каникул, а даты их начала и конца самостоятельно устанавливают школы по решению управляющего совета. Школы ответственны за качество образования и должны реализовывать программы согласно федеральным стандартам.

Законопроект о дистанционном обучении для школьников будет принят в весеннюю сессию. Он будет регулировать такой формат обучения при режиме чрезвычайной ситуации. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.