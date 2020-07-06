В Москве школьника на ЕГЭ заставили снять слуховой аппарат

https://static.news.ru/photo/c17409da-bf9e-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Столичного школьника во время сдачи единого государственного экзамена вынудили снять слуховой аппарат. Об этом рассказала мама мальчика.

Школьник пришёл на ЕГЭ по русскому языку в 875-ю школу в Тропарёво-Никулино. Однако, как рассказала его мать в эфире радиостанции «Говорит Москва», у него не было справки, позволяющей находиться на экзамене со слуховым аппаратом. Выпускник, по словам мамы, не смог его получить из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Услышав об этой истории в беседе с РИА Новости, к делу пообещала подключиться детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская и проверить этот случай.

Основная волна сдачи ЕГЭ началась 3 июля 2020 года. Она продлится по 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа. ЕГЭ этом году сдадут только выпускники, планирующие поступить в вузы. Для участия в нём зарегистрировались около 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

В каждом субъекте экзамен начинается ровно в 10:00 по местному времени. 3 июля сдают географию, литературу, информатику: географию — 17 тысяч человек, литературу — 58 тысяч, информатику — 98 тысяч выпускников. Результат по данным предметам станет известен не позднее 17 июля 2020-го, пишет «Российская газета».

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее Рособрнадзор отчитался о нарушениях на старте основной волны ЕГЭ.