В Москве школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица Бауманской инженерной школы Александра Оглоблина сдала ЕГЭ на 400 баллов, сообщил департамент образования Москвы. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова уточнила, что, помимо русского языка и профильной математики, выпускница выбрала физику и информатику. Сама школьница объяснила, что готовилась два года, поэтому чувствовала себя уверенно.

Для нее этот результат — не случайность, а закономерность. Формула успеха Саши: усердие + искренний интерес + целеустремленность + сильный характер + поддержка семьи и школы = максимальный результат, — уточнили в департаменте образования.

В органе отметили, что уже гордятся успехами московских выпускников, несмотря на ожидание всех результатов ЕГЭ. Департамент также поздравил 100-балльников и призвал будущих выпускников брать пример с Александры Оглоблиной.

Ранее выпускник Михаил Карасенко объяснил, как успешно сдать ЕГЭ. По его словам, необходимо иметь полное понимание науки. Он также добавил, перед экзаменом важно выспаться и стараться не волноваться. Сам Карасенко набрал максимальные по трем предметам баллы.

Выпускник уточнил, что нужно запоминать и решать, не фокусируясь на сдаче экзамена. Необходимо рассматривать и задачи, и теорию, поскольку без полного понимания бывает очень сложно решать некоторые нестандартные задачи.