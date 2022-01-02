В Москве сделали бесплатной пересадку между наземным транспортом

С нового года пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута в Москве сделали бесплатной в течение 90 минут. Ранее это правило действовало только при пересадках на разных маршрутах. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Ни в одном другом городе России нет настолько удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения на общественном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было ещё удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд, — отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Сегодня, 2 января, также стало известно, что стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, по «Тройке» — на 4 рубля.

Неизменной остаётся стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.