В Москве сделали бесплатной парковку для врачей коронавирусных стационаров

Власти столицы приняли решение сделать бесплатной парковку для врачей, которые работают с больными коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу, — подчеркнула она.
По словам заместителя мэра, медицинские списки уже переданы в департамент транспорта. Также сотрудники госучреждений могут лично обратиться в департамент здравоохранения по всем вопросам.
NEWS.ru информировал ранее, что правительство выделило Минздраву дополнительно 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом.
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