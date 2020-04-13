В Москве сделали бесплатной парковку для врачей коронавирусных стационаров

https://static.news.ru/photo/bd0aecc2-7dab-11ea-b71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти столицы приняли решение сделать бесплатной парковку для врачей, которые работают с больными коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу, — подчеркнула она.

По словам заместителя мэра, медицинские списки уже переданы в департамент транспорта. Также сотрудники госучреждений могут лично обратиться в департамент здравоохранения по всем вопросам.

NEWS.ru информировал ранее, что правительство выделило Минздраву дополнительно 10,2 млрд рублей на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом.