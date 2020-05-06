В Москве сделали 1 млн тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/4895cc50-8f61-11ea-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице России проведены 1 млн тестов на коронавирус. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, ежедневно делается свыше 40 тысяч анализов.

В обязательном порядке на наличие инфекции проверяют жителей Москвы с признаками ОРВИ, пневмонией, а также тех, кто живёт с пациентом, имеющим подтверждённый диагноз COVID-19.

Наряду с этим проводится скрининг медработников, сотрудников полиции, водителей общественного транспорта и работников ЖКХ, сообщает ТАСС.

В Москве насчитывается более 80,1 тысячи заразившихся, 7,8 тысячи выздоровели, 816 умерли. В России, согласно последним данным, свыше 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом.

В мире более 3,5 млн инфицированных, более 251 тысячи умерли, более 1,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России проведено около 4,5 млн тестов на коронавирус. С 6 мая в городах-миллионниках будет проводиться платное тестирование на дому.