В Москве сделали 1 млн тестов на COVID-19

В столице России проведены 1 млн тестов на коронавирус. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, ежедневно делается свыше 40 тысяч анализов.
В обязательном порядке на наличие инфекции проверяют жителей Москвы с признаками ОРВИ, пневмонией, а также тех, кто живёт с пациентом, имеющим подтверждённый диагноз COVID-19.
Наряду с этим проводится скрининг медработников, сотрудников полиции, водителей общественного транспорта и работников ЖКХ,
В Москве насчитывается более 80,1 тысячи заразившихся, 7,8 тысячи выздоровели, 816 умерли. В России, согласно последним данным, свыше 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом.
В мире более 3,5 млн инфицированных, более 251 тысячи умерли, более 1,1 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что на территории России проведено около 4,5 млн тестов на коронавирус. С 6 мая в городах-миллионниках будет проводиться платное тестирование на дому.
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