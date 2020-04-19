В Москве сдали тест на COVID-19 17,5 тысячи медиков и сотрудников горслужб

https://static.news.ru/photo/d5296c08-8205-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московские медики, сотрудники транспортной отрасли, городских хозяйственных служб проверились на коронавирус.

Скрининговая кампания запущена для безопасности работников социально значимых сфер. Более 17,5 тысячи человек сдали анализы на инфекцию в течение недели, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве нет дефицита коек для заболевших коронавирусом, сохраняется резерв мощностей для лечения больных, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.