В Москве сдали тест на COVID-19 17,5 тысячи медиков и сотрудников горслужб

Московские медики, сотрудники транспортной отрасли, городских хозяйственных служб проверились на коронавирус.
Скрининговая кампания запущена для безопасности работников социально значимых сфер. Более 17,5 тысячи человек сдали анализы на инфекцию в течение недели,
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве нет дефицита коек для заболевших коронавирусом, сохраняется резерв мощностей для лечения больных, сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
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