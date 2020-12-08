В Москве с сентября выявлено почти 2 тыс. нарушений мер профилактики COVID

https://static.news.ru/photo/27391042-3a08-11eb-aa28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 2 тысячи случаев нарушения мер по профилактике коронавирусной инфекции было выявлено в Москве с начала осени.

С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей. В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 196,5 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима гражданами, — сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он добавил, что в компаниях и организациях было зафиксировано 18,5 тысячи нарушений регламента по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Из-за повторных нарушений была приостановлена деятельность 196 организаций.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение мер против коронавируса в ночных клубах, на спортивных мероприятиях, а также в месте большого скопления зрителей. Также работающие в Москве компании отчитываются о переведении 30% сотрудников на удалённую работу. В транспорте, магазинах, торговых центрах и других закрытых помещениях москвичи обязаны носить маски и перчатки.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявляла в конце октября, что в столице могут быть закрыты по решению суда 235 объектов различного назначения из-за нарушения мер противодействия коронавирусу.