В Москве с помощью экспресс-тестов выявили более 2,5 тысячи случаев COVID

Благодаря экспресс-тестированию в Москве выявили свыше двух с половиной тысяч заразившихся коронавирусом. Всего в столице проведено более 80 тысяч таких тестов. В среднем доля положительных результатов составляет 5%, сообщается на сайте мэра Москвы.

Экспресс-тестирование проводится бесплатно. В случае положительного результата сразу же делается ПЦР-тест, за который также не нужно платить. Уже через один-два дня становится ясно, действительно ли гражданин заболел и ему необходимы лечение и самоизоляция.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала , что 29 октября в столице открылись ещё 20 точек экспресс-тестирования. В общей сложности их количество составляет 70.

Сдать экспресс-тест можно и в период нерабочих дней. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и номер полиса. При исследовании ребёнка потребуется свидетельство о рождении.

Ранее сообщалось, что часть родителей учеников московских школ намерена добиваться отмены эксперимента по экспресс-тестированию учащихся на COVID-19. Они направили в СКР и прокуратуру 300 жалоб с требованием проверить данный эксперимент «на соответствие законодательству». В мэрии подчеркнули, что экспресс-тестирование учащихся проводится для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и минимизировать риски заболевания среди детей и взрослых. Кроме того, в администрации отметили, что это не является медицинской процедурой.