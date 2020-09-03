В Москве с 4 сентября разрешат проведение конгрессов и выставок

https://static.news.ru/photo/4410c4d6-ee03-11ea-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проведение конгрессов и выставок возобновится в российской столице с пятницы, 4 сентября. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина.

В документе отмечается, что их посетители и организаторы обязаны будут соблюдать все необходимые меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Москва 24».

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 690 человек. Число болеющих COVID-19 в российской столице, таким образом, достигло 41 618. При этом в оперштабе отмечают, что число новых случаев за последние две недели было на 4,5% меньше, чем за предыдущие две.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве из-за эпидситуации в последний момент отменили военно-музыкальный фестиваль Спасская башня.