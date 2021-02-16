В Москве с 23 января были задержаны около пяти тысяч участников протестов

https://static.news.ru/photo/1a8f1b6c-70f8-11eb-9912-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о том, что, по официальным данным правоохранительных органов, за период с 23 января в Москве были задержаны более пяти тысяч человек, участвовавших в несанкционированных протестных акциях на фоне ареста оппозиционера Алексея навального и суда над ним.

Она отметила, что среди задержанных было большое число несовершеннолетних.

Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в период проведения несогласованных акций 23 января, 31 [января], 2 февраля, в последующие дни было задержано порядка пяти тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних, — цитирует Потяеву ТАСС.

Омбудсмен добавила, что к ней за этот период поступило более 90 обращений от граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева из-за участия в несогласованном митинге в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.