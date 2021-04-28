В Москве ряд соцуслуг будут оказывать только онлайн

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С 30 апреля москвичи смогут оформить некоторые популярные соцуслуги не выходя из дома. В частности, заявления на региональные выплаты на ребёнка и доплаты к пенсиям будут принимать только в электронном виде, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

Замглавы департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачёва пояснила , что такое решение сэкономит время жителей.

С 30 апреля очередные пять госуслуг будут переведены исключительно в электронный вид. Среди них новая региональная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам и некоторые другие, — сказала она.

Грачёва также отметила, что дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей города.

Для тех москвичей, у кого возникнут трудности с электронным оформлением, в каждом центре госуслуг есть сотрудники, которые помогут подать необходимое заявление.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует упростить процедуру получения ряда медицинских справок, некоторые из которых можно будет получить в электронном виде. Он уточнил, что на сегодняшний день уже существует возможность записаться на некоторые услуги через Интернет. В частности, россияне могут таким образом пройти вакцинацию.