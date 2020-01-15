https://static.news.ru/photo/5fed2d08-383b-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Необычное предложение сделали родителям новорождённых в одном из столичных перинатальных центров. Там внедрили видеонаблюдение за недоношенными детьми. Видеотрансляцию в постоянном режиме можно смотреть на любом устройстве — например, на смартфоне.

Инициаторы эксперимента уверены: это поможет родителям, которые не имеют возможности всё время находиться с малышом, чувствовать себя спокойнее.

Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы, — цитирует «Интерфакс» заммэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову.

Она уточнила, что получить доступ можно, написав специальное заявление. Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получат по электронной почте. Есть, однако, несколько ограничений. Хранение видео не предусмотрено, а родителям запрещено выкладывать скриншоты в Интернете, как и передавать ссылку на трансляцию посторонним.

Решение о предоставлении доступа к видеотрансляции принимает заведующий отделением либо лечащий врач новорождённого по результатам оценки состояния здоровья ребёнка. Доступ к трансляции могут получить родители детей, вес которых превышает один килограмм и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. В случае ухудшения здоровья малыша трансляция будет прекращена.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили наделить регионы правом устанавливать так называемые беби-боксы, где можно анонимно оставить ребёнка.