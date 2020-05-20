В Москве результаты теста на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

Жителям столицы стала доступна возможность узнать результаты анализов на коронавирус в электронной медицинской карте, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
По её словам, пациенты могут ознакомиться с результатами ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19.
Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и чёткое объяснение того, что необходимо сделать дальше, — рассказала она.
Ракова отметила, что новая услуга сделала получение итогов исследований более удобным.
Ранее NEWS.ru писал, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» 19 мая опубликовала текст закона о проведении массового тестирования граждан на коронавирус. Таким образом, закон официально вступил в силу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен