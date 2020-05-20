В Москве результаты теста на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

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Число выздоровевших после заражения COVID-19 жителей России за последние сутки возросло на 9262 человека. В общей сложности количество выписанных из больниц пациентов превышает 85,3 тысячи человек.

Согласно последним данным, за 24 часа выявлено свыше 8,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом по стране. Всего численность заболевших превышает 308 тысяч человек. Жертвами инфекции за последние сутки стали 135...