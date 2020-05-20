Общество

В Москве результаты теста на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте

10:59, 20 мая 2020
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Жителям столицы стала доступна возможность узнать результаты анализов на коронавирус в электронной медицинской карте, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По её словам, пациенты могут ознакомиться с результатами ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19.

Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и чёткое объяснение того, что необходимо сделать дальше, — рассказала она.

Ракова отметила, что новая услуга сделала получение итогов исследований более удобным.

Ранее NEWS.ru писал, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» 19 мая опубликовала текст закона о проведении массового тестирования граждан на коронавирус. Таким образом, закон официально вступил в силу.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях