В Москве резко выросло число лже-сайтов по продаже авиабилетов

https://static.news.ru/photo/877eecee-1fc1-11eb-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Столичная полиция предупредила москвичей о всплеске создания мошеннических сайтов, на которых продаются фальшивые авиабилеты.

Пресс-служба МВД рассказала агентству ТАСС, как не стать жертвами аферистов.

Популярность покупок авиабилетов онлайн ежедневно растёт, и тем самым привлекает к себе мошенников. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов, — говорится в сообщении.

Полиция рассказала, что ежедневно блокируются десятки таких ресурсов, но их число продолжает множиться. Причём часто они очень похожи на странички известных туристических и авиационных компаний.

Не попасться на удочку аферистов можно, если соблюдать простые правила, отметили в МВД. В первую очередь, не стоит покупать билеты по фантастически низким ценам. Все эти «выгодные предложения» часто являются обычной уловкой для доверчивых россиян.

Также нельзя покупать какие-либо услуги на сайтах, где нет варианта оплаты кредитной картой, и разрешён только платёж электронными деньгами или прямым переводом на карту.

В полиции посоветовали внимательно изучать сайты, на которых вы покупаете билеты и туры, а ещё лучше оформлять авиабилеты в кассах компаний.

Названы способы кражи данных о балансе банковской карты, писал ранее NEWS.ru. В арсенале у аферистов есть несколько способов кражи информации. Самый распространённый — попытка узнать в личном разговоре. Также мошенники могут использовать уязвимости в банковских приложениях.