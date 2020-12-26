В Москве ресторану грозит миллионный штраф за вечеринку ночью

https://static.news.ru/photo/1c9fb93e-4853-11eb-8e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Столичному ресторану Balagan грозит штраф до одного миллиона рублей за проведение в ночное время закрытой вечеринки.

Об этом сообщили в московском оперштабе по противодействию коронавирусу. По его данным, нарушение было выявлено в ходе рейда Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Его сотрудники установили, что заведение обслуживало посетителей не только после 23:00, вопреки ограничениям, но и после полуночи, передаёт РИА Новости.

Также в заведении нарушались масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола, — заявил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Он добавил, что ресторану на данный момент грозит штраф до 300 тыс. рублей, однако эта сумма может вырасти до одного миллиона, если здоровью кого-нибудь из посетителей был нанесён вред. Альтернативный вариант наказания за подобное нарушение — закрытие на срок до 90 суток.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Москвы был выявлен ночной клуб Mason St.One, администрация которого допустила работу после 23:00 вопреки введённым в городе ограничительным мерам на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.