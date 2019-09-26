https://static.news.ru/photo/1262f4d4-e055-11e9-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Реконструкция столичного кинотеатра «Патриот» в районе Хорошёво-Мнёвники начнётся в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Проект будет реализован в рамках масштабной модернизации московских кинотеатров и их перепрофилирования в районные многофункциональные центры. В общей сложности таких около 40.

В обновлённом «Патриоте» будет шесть залов, где единовременно смогут разместиться более 600 человек. Его оснастят новейшим оборудованием: цифровыми кинопроекторами, звуковыми процессорами, акустическими системами и усилителями мощности.

Здесь откроется не только современный кинокомплекс, но и фуд-корт, торговая галерея с кафе и супермаркетом. Для жителей района это полезный набор функций, — цитирует АГН « Москва » главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Общая площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. Фасады облицуют керамическими панелями светлых оттенков, а стены — алюминиевыми панелями. Первый этаж будет полностью остеклён. Помимо этого, сделают архитектурную подсветку с несколькими режимами.

Кинотеатр «Патриот» был построен в 1959 году. Он был одним из наиболее популярных культурных центров района, однако в постсоветский период потерял прежнюю популярность. Сейчас кинотеатр закрыт: он требует ремонта и кардинального переоснащения.

Ранее, как писал News.ru, эксперты проанализировали, сколько денег и на какие развлечения тратят россияне. Оказалось, что жители Архангельска и Калининграда предпочитают рестораны и кафе. А жители Вологды и Барнаула чаще других бывают в кино.