В Москве разрешили открывать больничный онлайн после контакта с COVID-19

Москвичи, контактировавшие с больными коронавирусом, но не имеющие после этого симптомов заражения, могут открыть больничный лист онлайн, сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба. Для этого потребуется подтверждение контакта с заболевшим от него или его работодателя.

Если вы контактировали на работе, уточните, передал ли ваш работодатель сведения в оперштаб, — говорится в памятке.

Отмечается, что онлайн больничный лист оформляют только тем, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован в течение последних шести месяцев. При соблюдении всех условий необходимо оставить заявку на открытие больничного на сайте московского депздрава.

Онлайн-больничный по контакту с коронавирусом будут выдавать на семь дней, после этого он закроется автоматически без возможности продления.

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости коронавирусом.

По данным Минтруда, сейчас дистанционно работают порядка трёх млн человек. Число работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно.