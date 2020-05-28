В Москве рассказали, как могут гулять семьи с разными прописками

https://static.news.ru/photo/b2d207c2-a100-11ea-a245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские семьи, члены которых имеют разные адреса прописок, могут гулять вместе, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же — соблюдение дистанции, — цитирует его РИА Новости.

Немерюк добавил, что эта норма распространяется и на семьи с разными адресами прописки.

Власти Москвы планируют разрешить горожанам с 1 июня гулять три раза в неделю, а ранним утром — без ограничений. Предполагается, что для каждого дома будет составлен свой график прогулок, он будет размещён на сайте mos.ru.

Как писал NEWS.ru, во время тестового «прогулочного режима» в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания.