В Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/fdc63e2c-aed1-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице продолжается наращивание объёмов тестирования на COVID-19. По данным на утро 15 июня, число ПЦР-тестов, проведённых в городских, федеральных и частных лабораториях, достигло 3 млн.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Москве продолжается увеличение числа тестов, которое необходимо в первую очередь для безопасности горожан.

Тестирование на COVID-19 проводится в обязательном порядке людям с признаками ОРВИ, пациентам с пневмонией и всем, кто живёт с заболевшими коронавирусом, пациентам неинфекционных стационаров. Также проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции, пишет РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года в ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович, эти препараты оказывают положительное влияние на процесс лечения пациентов лишь в отдельных случаях.