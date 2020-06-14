В Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

В столице продолжается наращивание объёмов тестирования на COVID-19. По данным на утро 15 июня, число ПЦР-тестов, проведённых в городских, федеральных и частных лабораториях, достигло 3 млн.
Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Москве продолжается увеличение числа тестов, которое необходимо в первую очередь для безопасности горожан.
Тестирование на COVID-19 проводится в обязательном порядке людям с признаками ОРВИ, пациентам с пневмонией и всем, кто живёт с заболевшими коронавирусом, пациентам неинфекционных стационаров. Также проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции,
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года в ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелиты Вуйнович, эти препараты оказывают положительное влияние на процесс лечения пациентов лишь в отдельных случаях.
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