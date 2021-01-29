В Москве протестующие попытались пробиться к ТТК

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В Москве участники несогласованной протестной акции попытались выйти к Третьему транспортному кольцу (ТТК).

Как сообщается, попытка оказалась неудачной — все подходы к ТТК были перекрыты сотрудниками правопорядка. Об этом передаёт РИА Новости.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По оперативной информации, как минимум 1502 человека задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в Северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Москве направляются в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где под арестом находится политик Алексей Навальный.

Люди колоннами идут от Комсомольской площади, куда пришли после перекрытия многих центральных улиц и станций метро.