В Москве решили объединить стационары для больных COVID-19 и пневмонией

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Московские врачи предложили не разделять стационары для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Входящие в состав Клинического комитета по борьбе с коронавирусом медики считают, что это нецелесообразно.

Сегодня члены Клинического комитета выступили с первой инициативой — отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии, — говорится в сообщении оперативного штаба.

По словам специалистов, объединение стационаров объясняется тем, что в настоящее время большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Теперь больного с признаками коронавируса, даже до подтверждения у него COVID-19 анализами, будут направлять в стационар и вести как заражённого инфекцией.

Также в штабе привели слова главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что первым делом надо оценивать клиническую картину.

Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.