В Москве состоялась церемония прощания с телевизионным комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным. Он скончался 19 марта на 53-м году жизни. Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице при президенте России. Проститься с известным на всю страну комментатором пришли сотни людей, среди которых родные, друзья, коллеги Уткина и просто неравнодушные.
Траурную церемонию посетили президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, экс-президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко, бывшие футболисты Никита Баженов, Дмитрий Хохлов, Евгений Ловчев. Проститься с комментатором также пришел экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который рассказал, что в последний раз виделся с Уткиным в ноябре 2023 года в свой день рождения.
Перед Новым годом [виделись]. У меня в ноябре день рождения. В Москве был хороший ресторан с паэльей, он очень любил паэлью испанскую. Мы нашли очень хорошую паэлью и вместе ели, — сказал Радимов.
На церемонии прощания также появился российский рэпер Pharaoh вместе с супругой — бывшей участницей шоу «Битва экстрасенсов» Соней Егоровой. Музыкант является сыном футбольного функционера Геннадия Голубина, который состоял в дружеских отношениях с Уткиным.
Проститься с Уткиным пришел актер Камиль Ларин из «Квартета И», с которым он снимался в фильме «День выборов». Артист назвал комментатора гениальным человеком, прекрасным другом и неординарной личностью. По словам Ларина, Уткин никогда ни перед кем не пресмыкался и был резонером.
Я считаю, что гениальный комментатор, прекрасный друг, личность неординарная. Он был не пресным, он был настоящим. <...> Он не был пресмыкающимся перед кем-то и перед чем-то. Он был резонером, — заявил Ларин.
Собравшиеся в зале ЦКБ проводили Уткина в последний путь под бурные аплодисменты. Легендарного комментатора похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дмитрий Шнякин на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер, телеведущий Александр Олейников на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший президент футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Химки» Андрей Червиченко на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тренер по футболу Владислав Радимов (в центре) на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Камиль Ларин на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алексей Венедиктов на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Камиль Ларин на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Стриженова на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Максим Виторган на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дмитрий Шнякин на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман выступает на церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет