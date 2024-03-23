В Москве простились с Василием Уткиным: фото с церемонии В Москве состоялась церемония прощания с Василием Уткиным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным в Москве. Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет

В Москве состоялась церемония прощания с телевизионным комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным. Он скончался 19 марта на 53-м году жизни. Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице при президенте России. Проститься с известным на всю страну комментатором пришли сотни людей, среди которых родные, друзья, коллеги Уткина и просто неравнодушные.

Траурную церемонию посетили президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, экс-президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко, бывшие футболисты Никита Баженов, Дмитрий Хохлов, Евгений Ловчев. Проститься с комментатором также пришел экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который рассказал, что в последний раз виделся с Уткиным в ноябре 2023 года в свой день рождения.

Перед Новым годом [виделись]. У меня в ноябре день рождения. В Москве был хороший ресторан с паэльей, он очень любил паэлью испанскую. Мы нашли очень хорошую паэлью и вместе ели, — сказал Радимов.

На церемонии прощания также появился российский рэпер Pharaoh вместе с супругой — бывшей участницей шоу «Битва экстрасенсов» Соней Егоровой. Музыкант является сыном футбольного функционера Геннадия Голубина, который состоял в дружеских отношениях с Уткиным.

Проститься с Уткиным пришел актер Камиль Ларин из «Квартета И», с которым он снимался в фильме «День выборов». Артист назвал комментатора гениальным человеком, прекрасным другом и неординарной личностью. По словам Ларина, Уткин никогда ни перед кем не пресмыкался и был резонером.

Я считаю, что гениальный комментатор, прекрасный друг, личность неординарная. Он был не пресным, он был настоящим. <...> Он не был пресмыкающимся перед кем-то и перед чем-то. Он был резонером, — заявил Ларин.

Собравшиеся в зале ЦКБ проводили Уткина в последний путь под бурные аплодисменты. Легендарного комментатора похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе.