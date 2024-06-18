Церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку, состоялось в телецентре «Останкино» в Москве, пишет РЕН ТВ. Рядом с его портретом стоят военнослужащие.
Близкие, родные и коллеги почтили память Кожина розами, в зале также множество венков. На стене транслируют кадры работы оператора в зоне СВО. Его похоронят в Калязине Тверской области. Мероприятие будет закрыто для представителей СМИ.
О смерти Кожина 13 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Оператор попал в городскую больницу вместе с корреспондентом службы информации НТВ Алексеем Ивлиевым и еще двумя сотрудниками. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее уточнила, что раненые журналисты находились в коме. После гибели Кожина в Горловке возбуждено уголовное дело по статьям о воспрепятствовании деятельности журналистов и убийстве.
Ранее в районе Никольского монастыря под Угледаром в ДНР при атаке дронов ВСУ погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к его гибели. Коллеги из редакции поделились воспоминаниями о Никите.