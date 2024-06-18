Алина Модорова

В Москве простились с погибшим после обстрела ВСУ в Горловке оператором НТВ В Москве состоялось прощание с погибшим в Горловке оператором НТВ Кожиным

18 июня 2024 в 11:56

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Цветы и портрет на церемонии прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, в студии телецентра «Останкино» в Москве