В Москве простились с актёром Валерием Хлевинским

https://static.news.ru/photo/5b6dca08-5419-11eb-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В МХТ имени Чехова простились с актёром и педагогом Валерием Хлевинским. Московскому художественному театру он отдал 20 лет, до этого много лет играл на сцене «Современника».

Проститься с народным артистом России пришли его близкие и друзья, коллеги и ученики. Они вспоминали о его доброте, особом чувстве юмора и иронии.

Сколько бы ни говорили, что репертуарный театр уже своё изжил, Валера доказывал, что это прекрасная идея, если ты в неё веришь, — приводит телеканал «Культура» слова ректора школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого.

Валерий Хлевинский большой во всех смыслах этого слова русский артист. Он был добродушным, открытым и щедрым человеком, поделился воспоминаниями о скончавшемся актёре его коллега по творческому цеху Михаил Пореченков.

Он был большой и мягкий. В нём не было жесткости, угловатости, зато имелось сильное мужское и человеческое начало, — цитируют Пореченкова «Дни.ру».

Актёр отметил, что из жизни уходит поколение людей, у которых можно было учиться — и профессионально, и человечески. Эти люди, по его словам, «терпеливо слушали молодых, передавали свой опыт». Пореченков подчеркнул, что за Хлевинским «есть судьба и история».

Если говорить про театр «дом», то, конечно, ты был абсолютно домашним человеком, — простился на панихиде с коллегой народный артист России Авангард Леонтьев, передаёт ТАСС.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, актёр и учитель Валерий Хлевинский умер 7 января в возрасте 77 лет, писал NEWS.ru. Советским зрителям он запомнился по ролям в картинах «Вечный зов» и «Большая перемена».

Отпевание артиста прошло в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Похоронили его на Троекуровском кладбище.