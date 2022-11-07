Антон Касс

В Москве прошли акции по случаю годовщины Октябрьской революции КПРФ и её сателлиты отметили 105-летие восстания 1917 года митингом и посещением мавзолея

7 ноября 2022 в 18:19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади