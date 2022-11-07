В центре Москвы состоялся митинг, посвящённый 105-летию Октябрьской революции. На нём присутствовали депутаты Госдумы, активисты КПРФ, «Левого фронта» и других левоконсервативных структур. Также прошло традиционное возложение цветов на Красной площади.
Как сообщает портал «Красная линия», митинг прошёл на площади Революции возле памятника Карлу Марксу. На нём присутствовали представители депутатской фракции КПРФ в Госдуме во главе с Геннадием Зюгановым, активисты партии и близкие к ней общественные организации — Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, «Левый фронт», «Русский лад» и «За новый социализм».
Помимо митинга в столице состоялось традиционное возложение цветов на Красной площади и коллективное посещение мавзолея. Как пишет «Московский Комсомолец», возле памятника Жукову всех желающих посетить усыпальницу силовики пропускали через рамки металлодетекторов.
Сегодня, 7 ноября, отмечается 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. NEWS.ru подробно рассказывал об этом событии, а также о том, как оно было отражено в мировом кинематографе.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Молодой человек во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время акции по возложению венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Люди во время митинга в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции на Манежной площади