В Москве прошла проверка систем оповещения

В центре Москвы прошла проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, сигнал звучал из громкоговорителя, установленного на улице недалеко от станции метро «Парк культуры».

Внимание! Система оповещения, — звучало сообщение из рупора.

Общероссийская тренировка по гражданской обороне прошла 6 октября. Она открылась в 10:40 по местному времени с сигнала «Внимание всем!», звучавшего из телевизоров, радиоэфира и громкоговорителей.

В ходе проверки во Владивостоке был выявлен ряд устройств, нуждающихся в настройке. Большинство систем показало исправность. На предприятии «Химпром» в Кемерово параллельно была отработана ликвидация аварии.

Проверки готовности к чрезвычайным ситуациям проводятся дважды в год, весной и осенью. Во избежание паники жителей предупредили, что означает сигнал.