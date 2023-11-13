В Москве прооперировали онкобольную девочку, которой Путин подарил куклу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В московском гематологическом центре имени Дмитрия Рогачева прооперировали восьмилетнюю онкобольную девочку Евникию из уральского города Невьянска, которую недавно навестил президент России Владимир Путин, сообщила «КП-Екатеринбург» мать ребенка Евгения Алрефьева. Она добавила, что операция длилась более восьми часов.

Операция закончилась, все хорошо, — рассказала мать девочки.

Как напоминает издание, во время визита в больницу глава государства подарил Евникии и ее соседке по палате Адиле Хабибуллиной по кукле.

Онкологическое заболевание у ребенка смогли выявить специалисты 9-й городской больницы Екатеринбурга, куда Евникию привезли с подозрением на обычный отит. После этого девочку направили на операцию в Москву.

Мать Евникии работает в Невьянске учителем математики. Она с мужем воспитывает трех дочерей, две из которых — близнецы.

Ранее на встрече Владимира Путина с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева маленький мальчик спрятался под одеялом. За это мать мальчика пригрозила оставить его без телефона на два дня, но глава государства вступился за ребенка.