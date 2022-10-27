В Москве пройдет выставка об истории взаимоотношений России и Украины Ко Дню народного единства в Москве пройдет выставка об истории взаимоотношений России и Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном Манеже Москвы по случаю Дня народного единства пройдет выставка «Украина. На переломах эпох», посвященная взаимоотношениям двух стран. Десять тематических залов экспозиции охватят большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий современности. Посетить выставку можно будет с 4 по 24 ноября.

При создании экспозиции были использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели. Помимо уникальных фотографий, видеоматериалов и кинохроники посетители смогут ознакомится с картами, плакатами и многочисленными архивными документами.

Выставка займет 4000 квадратных метров площади комплекса. Работа экспозиции будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой, подготовленной Министерством культуры России и историческим парком «Россия ― Моя история».

В 21-м павильоне ВДНХ ранее открылась выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», основанная на археологической сенсации XX века. Москвичи и гости столицы впервые могут увидеть реконструкцию глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению международных экспертов, она может считаться восьмым чудом света.