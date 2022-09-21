В Москве пройдет премьера первого профориентационного сериала

Фото: kinopoisk.ru

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 28 сентября пройдет премьера профориентационного сериала «Билет в будущее». Показ состоится в рамках нацпроекта «Образование», заявил руководитель федеральных проектов ранней профориентации Иван Есин. Всего более 1500 школьников станут участниками премьерного мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Молодое поколение почти что общается на языке трендов и сериалов. Но конечно речь идет о картинах развлекательного формата. Исходя из этого мы поняли, что в нашу медиабытность один из лучших способов передачи смыслов и информации — именно этот актуальный и востребованный формат, — заявил Есин.

Главными героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.

В каждой серии зритель будет знакомиться с историей труда и успеха, а также узнавать подробности о каждой из профессий. «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей. Отмечается, что проект не похож на традиционные развлекательные сериалы.

Ранее Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в 2021 году. Это строители, водители, формовщики и сварщики. Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов.