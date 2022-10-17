В Москве пройдет историко-патриотический фестиваль «Собери Историю»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историко-патриотический фестиваль «Собери Историю» откроется с 19 октября по 6 ноября на площади Москва в городском променаде «Острова Мечты». На мероприятии посетителей будет ждать мультимедийный контент и тематические декорации, что позволит гостям погрузиться в Петровскую эпоху. Организатором является Российское военно-историческое общество при поддержке Минпросвещения в рамках национального проекта «Образование».

Фестиваль будет включать в себя три зоны. Центральная часть мероприятия — мультисенсорный арт-объект «Компас Истории». Тематические иммерсивные зоны «На рубеже границ» и «Внутри Империи» покажут театральные действия с актерами в исторических костюмах, которые воспроизведут сцены из жизни людей эпохи Петра Первого.

Также в период проведения выставки для посетителей будут проводиться бесплатные мастер-классы. По субботам и воскресеньям в 15:00 гости смогут посетить творческое занятие «Письмо императора», где можно будет узнать основы каллиграфии и создать мотивационное письмо с сургучной печатью. В 16:00 художник-силуэтист будет создавать открытки-портреты, а в 17:00 посетители смогут проверить свои знания в командной квиз-игре «Ох уж этот Петр» на знание исторических фактов.

Ранее в выставочном зале западного крыла Новой Третьяковки открылся XVI Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Это крупнейший образовательный, эколого-научный проект, который дает возможность узнать о красоте мира дикой природы, с многолетней историей, входит в тройку главных мировых конкурсов фотографий дикой природы. За 16 лет работы фестиваль объединил более 29 тысяч фотографов из 152 стран мира. Фестиваль в простой и доступной форме показывает красоту природы, способствует пониманию неразрывной связи человеческого сообщества с окружающим миром.