Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдёт 21 сентября на территории Москвы.

Байкеры проедут по маршруту от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Об этом сообщает сайт телеканала «Москва 24».

После того как мотоциклисты пройдут по указанному маршруту, на проспекте состоится музыкальный концерт, участие в котором примут не только звёзды отечественной поп-сцены, но и спортсмены.

Так, например, праздник объединит не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. А в рамках концертной программы на сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M. Кроме того, все желающие смогут послушать музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь.

Старт заезда запланирован на 11:30. Сама же праздничная программа начнётся в 12:00.

Как писал News.ru, 15 сентября по центральным улицам и набережным столицы прошёл приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля осенний велофестиваль. 

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