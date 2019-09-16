https://static.news.ru/photo/e2c5be5e-d844-11e9-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдёт 21 сентября на территории Москвы.

Байкеры проедут по маршруту от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Об этом сообщает сайт телеканала « Москва 24 ».

После того как мотоциклисты пройдут по указанному маршруту, на проспекте состоится музыкальный концерт, участие в котором примут не только звёзды отечественной поп-сцены, но и спортсмены.

Так, например, праздник объединит не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. А в рамках концертной программы на сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M. Кроме того, все желающие смогут послушать музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь.

Старт заезда запланирован на 11:30. Сама же праздничная программа начнётся в 12:00.

Как писал News.ru, 15 сентября по центральным улицам и набережным столицы прошёл приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля осенний велофестиваль.