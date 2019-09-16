Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдёт 21 сентября на территории Москвы.
Байкеры проедут по маршруту от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Об этом сообщает сайт телеканала «
После того как мотоциклисты пройдут по указанному маршруту, на проспекте состоится музыкальный концерт, участие в котором примут не только звёзды отечественной поп-сцены, но и спортсмены.
Так, например, праздник объединит не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. А в рамках концертной программы на сцене выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M. Кроме того, все желающие смогут послушать музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь.
Старт заезда запланирован на 11:30. Сама же праздничная программа начнётся в 12:00.
Как писал News.ru, 15 сентября по центральным улицам и набережным столицы прошёл приуроченный ко Всемирному дню без автомобиля осенний велофестиваль.