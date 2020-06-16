В Москве прогнозируют сильные пробки на дорогах после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/116fa472-afd1-11ea-8375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва должна найти новые решения, чтобы как можно больше людей передвигалось по городу пешком, на велосипедах или самокатах. Об этом заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, если 10% пассажиров с общественного транспорта пересядут на личные автомобили, то заторы на дорогах могут достичь пиковых значений для российской столицы.

Каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге, — цитирует чиновника «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что за неделю на дорогах столицы количество автомобилей выросло на 180 тысяч. Данный показатель всего на 1% выше прошлогодних цифр за этот же период, сообщили 12 июня представители столичного департамента транспорта. Также в городе по сравнению с прошлой неделей увеличилось количество поездок в метро — на 210 тысяч. Кроме того, жители столицы совершили на 31 тысячу больше поездок на каршеринге, а на такси — на 22 тысячи.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, отменёны режим самоизоляции и пропускная система. Также снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники возобновили свою работу.