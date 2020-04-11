В Москве продолжат платить зарплату оставшимся без работы строителям

Рабочие продолжат получать зарплаты на время приостановки строительных работ в Москве, связанной с коронавирусом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, пока стройки приостановлены на неделю, но в случае необходимости срок может быть продлён.
Приостановка касается как строительства объектов городского заказа, так и инвестиционных проектов, — уточнил он.
Бочкарёв считает, что ограничение не окажет критического влияние на строительную отрасль столицы,
Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти приостановят в городе с 13 по 19 апреля всё строительство. Исключение составят объекты медицинского назначения и работы с непрерывным циклом.
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