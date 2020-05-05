В Москве приготовили 30 тысяч новых койко-мест для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fe897a5a-8e9b-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Poolfoto via imago-images.de/Global Look Press

Новые койко-места для лечения заражённых коронавирусом появились в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений в Москве.

Во временных стационарах готовы 3 тысячи мест и 27 тысяч мест в лечебных учреждениях. Об этом сообщил ТАСС заммэра Пётр Бирюков.

Кроме новых койко-мест дополнительно готовятся ещё 10 тысяч в выставочных павильонах ВДНХ и Сокольниках, а также в ледовом дворце «Крылатское». В частности, в спортивном комплексе уже растопили лёд и приступили к монтажным работам. Быстровозводимые госпитали будут оборудованы всеми необходимыми коммуникациями.

По словам Бирюкова, новые объекты закрепят за различными медучреждениями. Экспоцентр на Красной Пресне закрепляется за Боткинской больницей, а стационар в 75-м павильоне на ВДНХ — за многопрофильной ГКБ № 24.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области стабилизируется ближе к середине лета, сообщал NEWS.ru.