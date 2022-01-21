В Москве пресекли нелегальную торговлю микросхемами для ЗРК С-400

Сотрудники ФСБ пресекли в Москве незаконную торговлю микросхемами для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Стоимость одной микросхемы составляла 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Торговля микросхемами военного назначения велась на Митинском радиорынке. Сотрудники ведомства сделали «контрольную закупку» и задержали продавца — 58-летнего Константина Козгунова.

Выяснилось, что «товар» в количестве десяти микросхем он ввёз в Россию контрабандным путём из Украины. Успел ли мужчина что-то продать до задержания, не уточняется. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в госизмене и шпионаже. Они занималась контрабандой деталей С-300 на Украину. Лобова приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима, Хачатряна – к 10 годам и пяти месяца.