В Москве предложили создать гильдию историков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На круглом столе в Москве, посвященном освещению роли России в учебниках истории стран СНГ, прозвучало предложение о создании «Евразийской гильдии историков», пишет РИАМО. Это поможет в борьбе с антироссийскими взглядами и искажением исторических фактов.

В круглом столе «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?» под эгидой информационно-консалтингового центра (ИКЦ) «Аксон» приняли участие историки, общественные деятели, замдекана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев, гендиректор ИКЦ «Аксон» Руслан Малахов и директор историко-филологического института МГОУ Александр Фукс, заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

Участники выразили обеспокоенность преобладанием антироссийских взглядов в учебниках стран СНГ, где Россия часто представляется «колонизатором». Эксперты также подчеркнули важность проблемы, учитывая большое количество выходцев из СНГ, работающих в России.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал, что энциклопедия Великой Отечественной войны станет книгой, которую будут активно читать в Европе. По его словам, в европейских странах много людей, для которых нравственные постулаты — превыше всего.